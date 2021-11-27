Янукович подал в суд на Верховную Раду из-за постановления о его самоустранении с поста президента
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Лишенный звания президента Украины Виктор Янукович подал в Окружной административный суд Киева на Верховную Раду из-за своего отстранения от должности главы государства.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.
«Четвертый президент намерен обжаловать законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства», — пояснил он.
Также Карасир напомнил, что депутаты Рады приняли постановление «О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины» 22 февраля 2014 года.
«Это антиконституционное решение принято некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими — в страхе перед безумными вооруженными радикалами. Это постановление можно смело переименовать в «Постановление о государственном перевороте», — написал представитель Януковича.
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