SpaceX перенесла подключение к спутниковому интернету на 2022 год

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Компания SpaceX переносит доставку абонентского оборудования Starlink и подключение к спутниковому интернету на следующий год.

Об этом сообщается на странице SpaceX Starlink в Twitter.

Причиной отсрочки в компании назвали задержку в поставках чипов, что повлияло на производственные возможности.

«Ожидая одобрения органов контроля, мы планируем предоставлять услуги более чем в 45 странах до конца 2022 года», — говорится в обнародованном письме.

По данным компании, с момента запуска в октябре 2020 года к проекту присоединились уже 14 миллионов человек в более чем 20 странах: США, Канада, Великобритания, Германия, Новая Зеландия, Австралия, Австрия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Дания, Ирландия, Швейцария, Португалия, Чили, Польша, Италия, Чехия, Мексика, Швеция и Хорватия.

В то же время, клиентам предлагают полностью вернуть деньги, если они решат отменить свой заказ.

Отметим, предварительно подключение к Starlink планировалось на середину-конец 2021 года. В настоящее время на орбите уже находится более 1,8 тысяч спутников Starlink.

Что такое Starlink?

Проект SpaceX, начавшийся еще в 2015 году. По замыслу Илона Маска на орбиту Земли выведут 12 тысяч спутников для создания дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с Земли и орбиты.

Каждый спутник будет покрывать круг площадью более 2 тысяч квадратных километров. Как уверяет SpaceX, скорость передачи данных через такой канал будет достигать 1 Гб/с. Маск планирует выручить в 2025 году от этого проекта более 30 миллиардов долларов.