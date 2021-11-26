Фильм украинского режиссера Лозницы победил на фестивале в Амстердаме

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Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Мистер Ландсбергис» о лидере движения за независимость Литвы получил главный приз на фестивале документального кино IDFA 2021 в Нидерландах.

Об этом идет речь на сайте IDFA.

Эта лента рассказывает о распаде Советского Союза и роли, которую сыграл в этом лидер движения за восстановление независимости Литвы Витаутас Ландсбергис. Благодаря ему страна стала первым государством, которое смогло выйти из состава СССР.

«Нелегко оживить историю. Еще труднее сделать ее увлекательной, насущной и обогащенной, создать ощущение, будто мы переживаем все так, как это происходило. На всех уровнях мастерства фильм-победитель является монументальным достижением, полностью исследующим роль, которую один человек, одна нация и один исторический момент могут сыграть в истории глобальной борьбы за свободу и самоопределение», — прокомментировало жюри фильм Лозницы.

Главный приз фестиваля IDFA составляет 15 тысяч евро.