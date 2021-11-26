Зеленский заявил, что Ахметова пытаются втянуть в госпереворот в Украине: Будет привлечен миллиард долларов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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УНИАН фото
Украинского олигарха Рината Ахметова пытаются втянуть в попытку государственного переворота в Украине.
Об этом во время пресс-конференции 26 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и тому подобное», — рассказал он.
По мнению Зеленского, это «подстава» Ахметова, которого в войну втягивает «его близкое окружение».
«Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что, к сожалению, это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против избранного народом Украины президента», — подчеркнул он.
Также Зеленский уточнил, что под словами «представители России» он подразумевает сотрудников российских спецслужб, которые говорят с «некоторыми товарищами из Украины», что якобы общество готово и нужно «донести информацию, что сейчас Ринат Ахметов готов включиться в вопрос «смены действующего президента».
«Я считаю, что он может даже об этом не знать, а может и знать. Я приглашаю Рината Ахметова на Банковую послушать информацию, которой можно поделиться, или в соответствующие органы, где он может воспринимать эту информацию. Мне кажется, что это важная информация для общества», — добавил президент.
В то же время Зеленский заверил, что он — «не Янукович», и бежать из Украины не собирается.
«И не Порошенко — на гибели людей «Небесной сотни» на бульдозер влезать тоже не буду. Буду в эти дни ждать всех, кто там собирается, и с удовольствием работать на Банковой», — сказал глава государства.
Кроме того, Зеленский заявил, что не верит в государственные перевороты, как и в то, что «Ахметов побежит».
- Ранее фракция «Слуга народа» совместно решила игнорировать телеканалы олигарха Рината Ахметова «Украина 24» и «Украина», поскольку они «превратились в откровенно пропагандистские «ДТЭК 24» и «Олигарх».
- 19 ноября на программу «Свобода слова Савика Шустера», которая выходит на телеканалах «Украина» и «Украина 24», пригласили президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака, но они отказались. Одна из тем, которые планировалось обсудить во время программы — подготовка и срыв операции украинских спецслужб по задержанию «вагнеровцев».
- В Офисе президента объяснили, что отказали телеканалу, поскольку он «манипуляционно и провокативно представляет информацию, играя по правилам олигархов».