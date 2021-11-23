Латвия оштрафовала «дочку» ПриватБанка за нарушение закона об отмывании денег

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Латвия оштрафовала «дочку» украинского ПриватБанка на почти 800 тысяч евро. Банк нарушил закон об отмывании денег.

Об этом пишет «Новое время».

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии провела проверки в 2020 году, на основе которых решила оштрафовать банк на 768 тысяч евро.

Там отметили, что в банке не создана система внутреннего контроля в сфере предотвращения отмывания средств, которая обеспечивала бы эффективное выполнение латвийских законов.

По мнению комиссии, банк должен усилить внутреннее управление, улучшить систему внутреннего контроля, внедрить культуру управления рисками и обеспечить полноценное функционирование внутреннего аудита.

Латвийский PrivatBank был создан в 1992 году как Paritate Banka. В 2001 году его главным акционером стал украинский ПриватБанк и латвийский банк сменил название.

ПриватБанк с долей 46,54% остается крупнейшим акционером латвийского PrivatBank. Зарегистрированной на Бермудах Concorde Limited принадлежат 9,23%, кипрским Wadless Holdings Limited и Unimain Holdings Limited – 9,14% и 5,29% соответственно.