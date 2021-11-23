Ростислава Шурму назначили новым заместителем главы Офиса Зеленского. Он будет отвечать за экономический блок

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса президента. В этой должности он будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

Об этом Офис президента сообщил во вторник, 23 ноября.

«Среди приоритетных задач — подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности», — рассказал Шурма.

В этой должности он заменил Юлию Свириденко, которая стала министром экономики.

Кто такой Шурма?

Бывший глава Запорожской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Также работал гендиректором завода «Запорожсталь», финансовым директором Макеевского металлургического завода и заместителем директора металлургического дивизиона холдинга «Метинвест» Рината Ахметова. В мае 2021 года был назначен членом набсовета «Укроборонпрома».