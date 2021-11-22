В Ираке открылся ресторан с роботами вместо официантов

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Tech Xplore

В иракском городе Мосул открыли ресторан с роботами вместо официантов. Заказы принимают через интерактивное меню, а роботы только разносят еду.

Об этом пишет Tech Xplore.

Полностью роботы людей пока не заменили. В ресторане White Fox работают четыре человека — забирают грязную посуду, которую привозят роботы, и ставят на их подносы заказы посетителей.

Владелец ресторана Рами Чкиб Абдельрахман отметил, что видел подобные вещи только по телевизору, а потом решил открыть собственное заведение в Мосуле.

«По телевизору можно увидеть роботов и столы с сенсорным экраном в Объединенных Арабских Эмиратах, Испании и Японии. Я пытаюсь воплотить этот концепт в Мосуле», — отметил он.

По его словам, все технологии местные — за это отвечала команда из Мосульского университета. Она и создавала роботов, и занималась программированием.