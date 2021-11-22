FT: Китай испытал принципиально новое гиперзвуковое оружие — оно «обошло» законы физики

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В июле этого года Китай испытал принципиально новое гиперзвуковое оружие, которое может говорить о значительном технологическом прогрессе КНР.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в Пентагоне, Китай запустил ракету с гиперзвукового глайдера, скорость которого в пять раз превышала скорость звука.

Испытания прошли над Южно-Китайским морем. Предположительно, цели поражения у тестируемого образца вооружения не было и в ходе теста проверялись возможности оружия. Указано, что над морем от глайдера отделился другой объект, который мог быть ракетой класса «воздух-воздух».

Эксперты Пентагона полагают, Китай этим тестом мог продемонстрировать технологический прогресс, который не показала ни одна страна мира.

В Агентстве перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США пытаются понять, как Китаю удалось добится создания оружия, которое «обходит» законы физики.

В Белом доме отказались комментировать FT детали запуска и лишь повторно выразили обеспокоенность. В посольстве Китая в США заявили, что не располагают данными об испытаниях подобного оружия.