В Иерусалиме за четыре дня произошло два теракта. ХАМАС взял на себя ответственность

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Dan / Flickr

В Иерусалиме 21 ноября член радикальной палестинской группировки ХАМАС совершил нападение в Старом городе, недалеко от Храмовой горы, которую считают священной как евреи, так и мусульмане.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Из-за чего нападающий открыл огонь, неизвестно. В результате стрельбы серьезные ранения получили двое израильтян, один из которых впоследствии скончался, а также двое израильских полицейских. Полиция застрелила нападающего.

ХАМАС подтвердил, что нападающий был членом этой группировки, жителем Восточного Иерусалима. Они назвали его действия «героической операцией», добавив, что он действовал один.

Это второе за последние дни нападение в Старом городе Иерусалима. 17 ноября 16-летний палестинец напал с ножом на израильских полицейских и был застрелен.