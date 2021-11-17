Из Госгеокадастра исчезла информация об участках с имениями Виктора Медведчука. Раньше она была публичной
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В публичной кадастровой карте исчезла информация о земле с имениями семьи главы политсовета ОПзЖ Виктора Медведчука. Вероятно, служба кадастра просто ограничила публичный доступ к сведениям о земельных участках нардепа.
Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».
Информацию о владельцах земельных участков, на которых размещены имения семьи Виктора Медведчука (на улице Медвинской в Киеве и в лесу в Пуща-Водице), ограничили после публикации расследования по этому имению.
В то же время доступ к аналогичной информации, например, о соседях политика, остается открытым.
В Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра отметили, что сделали это, «чтобы не совершались какие-либо действия в части переоформления прав», поскольку, «согласно решению СНБО, наложены санкции в отношении активов определенных лиц, в частности Медведчука».
На замечание, каким образом утаивание собственника от общественности уберегает от этого, там ответили, что участок на публичной кадастровой карте есть, но нельзя получить на него выписку.
- Недавно журналисты получили в распоряжение планы (чертежи) всех этажей дома Медведчука, который построен на бывшей территории государственных дач. Как заявлял ныне уже покойный руководитель Фонда госимущества Михаил Чечетов, строительство было незаконным. Участок Медведчук заполучил путем давления на Чечетова.
- Согласно чертежам, дворец Медведчука состоит из четырех этажей. Дом имеет 114 помещений общей площадью 2 113 квадратных метров.