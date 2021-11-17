Из Госгеокадастра исчезла информация об участках с имениями Виктора Медведчука. Раньше она была публичной

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В публичной кадастровой карте исчезла информация о земле с имениями семьи главы политсовета ОПзЖ Виктора Медведчука. Вероятно, служба кадастра просто ограничила публичный доступ к сведениям о земельных участках нардепа.

Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

Информацию о владельцах земельных участков, на которых размещены имения семьи Виктора Медведчука (на улице Медвинской в Киеве и в лесу в Пуща-Водице), ограничили после публикации расследования по этому имению.

В то же время доступ к аналогичной информации, например, о соседях политика, остается открытым.

В Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра отметили, что сделали это, «чтобы не совершались какие-либо действия в части переоформления прав», поскольку, «согласно решению СНБО, наложены санкции в отношении активов определенных лиц, в частности Медведчука».

На замечание, каким образом утаивание собственника от общественности уберегает от этого, там ответили, что участок на публичной кадастровой карте есть, но нельзя получить на него выписку.