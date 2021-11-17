Самая вакцинированная страна Европы вводит комендантский час в барах и ресторанах и расширяет использование COVID-сертификатов

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Ирландия с четверга вводит новые карантинные ограничения из-за роста заболеваемости. В стране будет действовать комендантский час на работу баров, ресторанов и ночных клубов.

Об этом пишет CNN.

Также решили расширить сферу использования COVID-сертификатов. Теперь их нужно будет показывать при входе в театр или кинотеатр.

По словам премьера Михола Мартина, для того чтобы экономика Ирландии оставалась открытой, население должно приложить «коллективные усилия».

Сейчас в Ирландии вакцинированы почти 90% людей старше 12 лет. Бустерную дозу вводят только людям старше 60 лет, медикам и людям из групп риска.

В последнее время в Ирландии растет заболеваемость — ежедневно фиксируют по 3—5 тысяч новых зараженных коронавирусом, а за неделю от коронавируса в Ирландии в среднем умирают 50—70 человек.