Bihus.Іnfo: Около 30 госдолжностей получили люди, связанные с Зеленским и «Кварталом 95»

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Горлушко Вальдемар / УНИАН

Около 30 человек, связанных с президентом Владимиром Зеленским и основанной им студией «Квартал 95», получили государственные должности. Некоторым из них достались важные должности, но при этом у приближенных к президенту не было необходимого опыта.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Іnfo.

Помимо «кварталовцев» в высших эшелонах власти, таких как глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир, близкие Зеленского оказались в компании «Укрзалізниця», Антимонопольном комитете и Главном управлении разведки.

В компании «Укрзалізниця» должность получил архитектор Александр Виглиано — он заместитель директора проектного офиса УЗ. По данным журналистов, опыта работы в сфере железнодорожных перевозок до назначения у него не было. Его жена Людмила минимум с 2016 года сотрудничала с ООО «Квартал 95», а в начале 2019-го пожертвовала тогда еще кандидату в президенты Зеленскому 700 тысяч гривен на предвыборную кампанию.

В Антимонопольный комитет попали минимум двое близких президента. В 2019 году на должность госуполномоченной была назначена Ирина Копайгора. Ранее она работала на кафедре правового регулирования экономики Криворожского экономического института, а ее отец преподавал Зеленскому.

В том же 2019 году в АМКУ пришла и Ольга Пищанская. Ранее она работала в крупных частных компаниях, сотрудничала с бизнесом олигарха Рината Ахметова, задонатила 300 тысяч гривен на предвыборную кампанию Зеленского, а на компанию ее сестры Светланы записана итальянская вилла семьи Зеленского.

В Службе безопасности Украины карьеру построила Анна Кучук. В 2019 году ее муж — Дмитрий Кучук — передал кандидату Зеленскому 368 тысяч гривен пожертвований. Сама Анна Кучук в то время работала в ​​банке «Глобус», где тогда были открыты счета Зеленского, а в дальнейшем и партии «Слуга народа». В конце 2019 года Кучук получила должность заместителя начальника Центрального управления, а сейчас возглавляет Аппарат главы СБУ.

Должность руководителя Департамента стратегической разведки Главного управления разведки Министерства обороны получил Алексей Пашков. До этого он 18 лет работал рядовым аналитиком в ГУР Минобороны, но после победы Зеленского на выборах «перескочил» сразу через несколько ступенек в карьерном росте. Жена Пашкова Оксана работает главным бухгалтером «Квартала 95».

В целом после прихода Зеленского к власти в парламент прошло много людей, связанных с президентской семьей и бизнесом через «Квартал 95», «Лигу Смеха» или КВН.