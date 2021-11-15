Спикер Рады Стефанчук: В парламенте вакцинировано более 80% нардепов и более 90% работников

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Верховна Рада України

Глава парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховной Раде более 80% нардепов вакцинировались от коронавируса. В аппарате парламента таких больше — более 90%.

Об этом он рассказал на брифинге после заседания согласительного совета.

«Что касается количества провакцинированных народных депутатов, сейчас информация собирается, но по состоянию на данный момент: аппарат — 93% вакцинированных, народные депутаты — 83% имеют удостоверение о вакцинации», — отметил Стефанчук.

Он напомнил, что со вторника в парламент будут пускать только с вакцинацией, отрицательным тестом или справкой о выздоровлении.

Также Стефанчук сообщил, что в настоящее время коронавирусом болеют шесть нардепов и 20 работников аппарата Рады.