Спикер Рады Стефанчук: В парламенте вакцинировано более 80% нардепов и более 90% работников
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Верховна Рада України
Глава парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховной Раде более 80% нардепов вакцинировались от коронавируса. В аппарате парламента таких больше — более 90%.
Об этом он рассказал на брифинге после заседания согласительного совета.
«Что касается количества провакцинированных народных депутатов, сейчас информация собирается, но по состоянию на данный момент: аппарат — 93% вакцинированных, народные депутаты — 83% имеют удостоверение о вакцинации», — отметил Стефанчук.
Он напомнил, что со вторника в парламент будут пускать только с вакцинацией, отрицательным тестом или справкой о выздоровлении.
Также Стефанчук сообщил, что в настоящее время коронавирусом болеют шесть нардепов и 20 работников аппарата Рады.
- 2 ноября Верховная Рада запретила вход в парламент без сертификата о вакцинации или отрицательного теста. Также Рада в первом чтении приняла изменения в Уголовный кодекс, которым усилила ответственность за подделку этих документов. В частности, за использование такого поддельного документа будут штрафовать на сумму от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.