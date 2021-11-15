В Великобритании водитель такси предотвратил теракт. Он увидел у пассажира взрывное устройство и запер того в автомобиле

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Twitter / Saikiran Kannan

В британском городе Ливерпуль водитель такси предотвратил теракт. Он увидел у пассажира на заднем сиденье устройство, похожее на взрывное, выбежал из автомобиля и закрыл в нем пассажира.

Об этом пишет BBC.

О взрыве у местной больницы СМИ в Великобритании написали утром 14 ноября. В этот день в стране был день памяти — Remembrance Sunday, когда британцы вспоминают погибших военных и гражданских в двух мировых войнах и других конфликтах. Автомобиль взорвался в полутора километрах от собора, в котором присутствовали военные, ветераны и первые лица города.

По данным Daily Mail, пассажир попросил водителя привезти его в собор. Потом, когда увидел, что дороги перекрыты, попросил отвезти его в центр города.

Но водитель Дэвид Перри во время поездки заметил, что у пассажира из-под одежды торчат провода. Он остановил автомобиль, выбежал из него и заблокировал двери. В этот момент раздался взрыв — пассажир погиб на месте, а водитель получил травмы, однако его уже выписали из больницы.

На следующий день полиция признала этот инцидент терактом. Еще в воскресенье правоохранители задержали троих человек по подозрению в терроризме, а в понедельник был задержан четвертый подозреваемый. Личность погибшего пассажира пока не установили.