Член съемочной команды фильма «Ржавчина» подал в суд на 22 коллег, в том числе Алека Болдвина, за убийство оператора

Новости

Иск в суд Лос-Анджелеса подал Серж Светной, возглавлявший команду осветителей на съемках фильма «Ржавчина». Он обвиняет актера Алека Болдвина, продюсера фильма и еще 20 коллег в том, что они виновны в гибели оператора Галины Гатчинс или причастны к этому.

Об этом сообщает Associated Press.

В своем заявлении он отметил, что в результате трагедии пережил сильное эмоциональное расстройство, которое теперь «всегда будет преследовать его в жизни», поскольку пуля, попавшая в оператора, пролетела мимо него. Следовательно, он был тем человеком, на чьих руках умирала Гатчинс.

Светной отметил, что он работал с оператором в 9 фильмах и она была его другом и только по ее просьбе он присоединился к съемкам «Ржавчины».

Истец утверждает, что режиссеры фильма не имели права использовать настоящее оружие на съемках, поэтому он требует наложить на них штрафные санкции и выплатить компенсацию членам съемочной группы.