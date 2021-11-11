Член съемочной команды фильма «Ржавчина» подал в суд на 22 коллег, в том числе Алека Болдвина, за убийство оператора
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- София Телишевская
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Иск в суд Лос-Анджелеса подал Серж Светной, возглавлявший команду осветителей на съемках фильма «Ржавчина». Он обвиняет актера Алека Болдвина, продюсера фильма и еще 20 коллег в том, что они виновны в гибели оператора Галины Гатчинс или причастны к этому.
Об этом сообщает Associated Press.
В своем заявлении он отметил, что в результате трагедии пережил сильное эмоциональное расстройство, которое теперь «всегда будет преследовать его в жизни», поскольку пуля, попавшая в оператора, пролетела мимо него. Следовательно, он был тем человеком, на чьих руках умирала Гатчинс.
Светной отметил, что он работал с оператором в 9 фильмах и она была его другом и только по ее просьбе он присоединился к съемкам «Ржавчины».
Истец утверждает, что режиссеры фильма не имели права использовать настоящее оружие на съемках, поэтому он требует наложить на них штрафные санкции и выплатить компенсацию членам съемочной группы.
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