В Ливерпуле представили неизданную песню экс-участников The Beatles. Ее нашли на чердаке спустя 50 лет после записи

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В Ливерпуле состоялась премьера неизвестной ранее совместной песни участников группы The Beatles Джорджа Харрисона и Ринго Старра.

Об этом пишет Evening Standard.

Композиция под названием “Radha Shaam” была написана в 1968 году при участии музыканта Суреша Джоша. Он записывал на студии Trident в Лондоне музыку к документальному фильму, а в то же самое время на этой студии над своим синглом “Hey Jude” трудился и легендарный ливерпульский квартет. Музыканты познакомились и решили записать написанную Харрисоном песню. В то время он увлекался индийской культурой и хотел создать «рок-песню в индийском стиле».

В итоге запись, где Харрисон играл на гитаре, а Старр — на барабанах, была сделана, но ее так нигде и не опубликовали. Спустя почти 50 лет Джош обнаружил эту пленку, разбирая вещи на чердаке своего дома в Бирмингеме. После обработки песня прозвучала в среду в ливерпульском музее The Beatles. Как пишет издание, позже состоится ее мировая премьера.