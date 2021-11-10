В Ливерпуле представили неизданную песню экс-участников The Beatles. Ее нашли на чердаке спустя 50 лет после записи
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
В Ливерпуле состоялась премьера неизвестной ранее совместной песни участников группы The Beatles Джорджа Харрисона и Ринго Старра.
Об этом пишет Evening Standard.
Композиция под названием “Radha Shaam” была написана в 1968 году при участии музыканта Суреша Джоша. Он записывал на студии Trident в Лондоне музыку к документальному фильму, а в то же самое время на этой студии над своим синглом “Hey Jude” трудился и легендарный ливерпульский квартет. Музыканты познакомились и решили записать написанную Харрисоном песню. В то время он увлекался индийской культурой и хотел создать «рок-песню в индийском стиле».
В итоге запись, где Харрисон играл на гитаре, а Старр — на барабанах, была сделана, но ее так нигде и не опубликовали. Спустя почти 50 лет Джош обнаружил эту пленку, разбирая вещи на чердаке своего дома в Бирмингеме. После обработки песня прозвучала в среду в ливерпульском музее The Beatles. Как пишет издание, позже состоится ее мировая премьера.
- Британский музыкант и бывший участник группы The Beatles сэр Пол Маккартни заявил, что инициатором распада коллектива был другой его экс-учасник Джон Леннон.
- В сентябре 2019-го бывшие участники The Beatles сэр Пол Маккартни и сэр Ринго Старр воссоединились, чтобы записать кавер-версию песни, написанной Джоном Ленноном в последний год его жизни.