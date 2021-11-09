Бриллиантовые браслеты королевы Марии-Антуанетты продали на аукционе за более чем $8 миллионов

Новости

Christie's

Аукционный дом Christieʼs на торгах 9 ноября продал редкую пару любимых бриллиантовых браслетов последней королевы Франции Марии-Антуанетты за более чем $8 миллионов.

Об этом сообщает Forbes.

Аукционный дом ожидал получить за пару браслетов максимум $4 миллиона.

По словам историка Винсента Мейлана, Мария-Антуанетта купила два трехрядных бриллиантовых браслета примерно в 1776 году у своего личного ювелира Шарля Огюста Бемера за 250 тысяч ливров, что в наши дни эквивалентно $4,6 миллиона.

Специалист по ювелирным изделиям аукционного дома Christieʼs Жан-Марк Люнель назвал тот факт, что пара браслетов осталась вместе, «чудом».

О происхождении браслетов свидетельствует запись в бухгалтерских книгах мужа Марии-Антуанетты, короля Людовика XVI, которые хранятся в Национальном архиве Франции в Париже. В записях подробно рассказывается, как Мария-Антуанетта заняла у короля деньги, чтобы купить браслеты. Мать королевы, императрица Мария Тереза ​​Австрийская, позже отругала ее за браслеты, написав в письме 1776 года, что «новости из Парижа говорят мне, что вы только что совершили покупку браслетов, в результате вы истощили свои финансы». Картины того периода показывают, что браслеты были излюбленным аксессуаром королевы. Так, например, на портрете работы шведского художника Адольфа Ульрика Вертмюллера в 1785 году изображена Мария-Антуанетта как раз в этих браслетах.

Читайте также: Рисунок Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордную сумму

В 1791 году, когда Французская революция была в самом разгаре, Мария-Антуанетта была заточена во дворце Тюильри. Она тайно упаковала свои любимые украшения в деревянный сундук и контрабандой переправила их в Австрию на хранение в надежде, что сможет вернуть их.

В октябре 1793 года королеву казнили на гильотине, а браслеты позже вернули ее дочери Марии Терезе Французской, ее единственному выжившему ребенку. Та, в свою очередь, передала браслеты членам семьи, в коллекции которых они оставались с тех пор.

Некоторые из драгоценных камней французской короны оказались на открытом рынке, после того как французское правительство продало множество предметов на аукционе 1887 года — вскоре после падения Наполеона III, чтобы помешать королевским родственникам претендовать на драгоценности.