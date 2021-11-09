СБУ сымитировала нападение на депутата из Херсонской области и задержала заказчика — главу ОТО

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Служба безопасности сымитировала нападение на депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области. Во время операции был установлен и задержан заказчик, которым оказался глава этой же ОТО.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«По данным следствия, глава одной из территориальных общин Херсонской области подыскивал исполнителя нападения на местного депутата, который занимается аграрным бизнесом. По данным следствия, у «заказчика» преступления с депутатом был коммерческий конфликт. За избиение потерпевшего с особой жестокостью злоумышленник обещал $7 тысяч», — говорится в сообщении.

Заказчик хотел, чтобы депутату нанесли такие повреждения, чтобы тот «передвигался на инвалидной коляске».

В рамках операции правоохранители под Одессой сымитировали нападение на автомобиль депутата и сделали соответствующие фотографии. После этого, при передаче «исполнителю» второй части выплаты они задержали заказчика.

О нападении на депутата стало известно 5 ноября. Тогда полиция Одесской области сообщила, что на автомобиль с депутатом и его супругой напали неизвестные и сильно избили. Пострадавший депутат якобы находился в тяжелом состоянии и ему «раздробили коленные суставы».