Дела Евромайдана: Прокуратура сообщила о подозрении девяти участникам преступной группы Януковича
- Автор:
- София Телишевская
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Ратынский Вячеслав / УНИАН
Офис генпрокурора и следователи ГБР сообщили об изменении подозрений и новых подозрениях девяти членам организованной преступной группы экс-президента Украины Виктора Януковича, которые помогали ему оставаться у власти, подавляя протесты на Майдане.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Среди подозреваемых — бывшие министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД Украины в Киеве, их заместители, командир столичного полка милиции особого назначения «Беркут», командующий внутренними войсками МВД Украины, министр обороны Украины, глава Службы безопасности Украины и его заместитель.
Сейчас расследована причастность этих лиц к 1 019 эпизодам, которые в основном произошли в период с 18 по 20 февраля 2014 года.
Эти дела касаются превышения правоохранителями власти и служебных полномочий, умышленных убийств и оконченных покушений на убийства, нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.
От действий подозреваемых пострадали по меньшей мере 887 гражданских и 132 сотрудника правоохранительных органов
«Эти преступления расследуются в рамках так называемого материнского дела Майдана, финиш расследования которого — наша ключевая цель на этот год», — подытожила руководитель Офиса генпрокурора.
- Государственное бюро расследований 5 ноября сообщило о новом подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу — как руководителю организованной преступной группы.