Дела Евромайдана: Прокуратура сообщила о подозрении девяти участникам преступной группы Януковича

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Офис генпрокурора и следователи ГБР сообщили об изменении подозрений и новых подозрениях девяти членам организованной преступной группы экс-президента Украины Виктора Януковича, которые помогали ему оставаться у власти, подавляя протесты на Майдане.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Среди подозреваемых — бывшие министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД Украины в Киеве, их заместители, командир столичного полка милиции особого назначения «Беркут», командующий внутренними войсками МВД Украины, министр обороны Украины, глава Службы безопасности Украины и его заместитель.

Сейчас расследована причастность этих лиц к 1 019 эпизодам, которые в основном произошли в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

Эти дела касаются превышения правоохранителями власти и служебных полномочий, умышленных убийств и оконченных покушений на убийства, нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.

От действий подозреваемых пострадали по меньшей мере 887 гражданских и 132 сотрудника правоохранительных органов

«Эти преступления расследуются в рамках так называемого материнского дела Майдана, финиш расследования которого — наша ключевая цель на этот год», — подытожила руководитель Офиса генпрокурора.