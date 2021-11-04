Замглавы ОП Юлию Свириденко назначили министром экономики Украины

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Юлия Свириденко/Facebook

Верховная Рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко первым вице-премьер-министром Украины — министром экономики Украины. Ранее она работала в должности заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам.

Назначение Свириденко поддержали 256 народных депутатов.

Что известно о новом министре

Юлия Свириденко родилась в Чернигове и получила образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете. Кроме основного образования, училась на различных последипломных программах.

После окончания университета начала работать экономистом, а в 2011 году стала главой Постоянного представительства Чернигова в городе Уси (Китай), где занималась привлечением инвестиций в Украину.

На госслужбу Свириденко перешла в 2015 году, став сначала советником главы Черниговской ОГА, а с августа 2015 года – главой Департамента экономического развития в этой же администрации.

С 2018 года была первым заместителем главы Черниговской ОГА и несколько месяцев исполняла обязанности губернатора региона.

В 2019 году ее пригласили в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства на должность заместителя министра, а затем с июля 2020 года — первого заместителя.

С декабря 2020 года работала в Офисе президента в должности заместителя руководителя, где занималась экономическими вопросами, связями с инвесторами. Также с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

В июне-сентябре была членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».