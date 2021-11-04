Рада назначила нового министра обороны. По представлению президента им стал Алексей Резников

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Бывший вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников стал новым министром обороны. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата на заседании Рады 4 ноября.

Согласно Конституции, министр обороны и министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента. Других министров Рада назначает по представлению премьер-министра.

Резников вступит в должность вместо Андрея Тарана, которого накануне уволил парламент. Новоназначенный министр также покидает пост первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Вероятно, его обязанности перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, нардепу Александру Мережко.

Алексей Резников начал политическую деятельность в 2008 году как депутат Киевского городского совета. В 2014 году он снова был избран депутатом в Киевский горсовет и стал заместителем городского головы.

С марта 2020 года работал вице-премьер-министром — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. С мая 2020 года был назначен первым заместителем председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.