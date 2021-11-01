В России суд ликвидировал украинскую организацию «Просвіта». МИД Украины отреагировал

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

В России Артемовский городской суд Приморского края принял решение о ликвидации некоммерческой организации «Дальневосточный украинский духовный культурно-просветительский центр «Просвіта», которая находится во Владивостоке.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение наступлением российских властей на права украинского меньшинства в РФ.

«Решения о принудительном прекращении деятельности центра «Просвіта» и других ячеек украинской культуры в РФ ярко иллюстрируют истинное «российское гостеприимство» для тех граждан других стран, родство с которыми российские власти продолжают так отчаянно доказывать, поощряя приобретение российского гражданства. Власти РФ не только не демонстрируют намерения защищать права украинцев России, но и всячески ограничивают возможности участия в процессе принятия решений по вопросам, касающимся их, препятствуя любым попыткам их самоорганизации», — сказано в заявлении МИД.

В министерстве напомнили, что за последние 10 лет в РФ ликвидировали Федеральную национально-культурную автономию украинцев России, Объединение украинцев России и «Сибирский центр украинской культуры «Серый Клин». Также в Москве практически уничтожили Библиотеку украинской литературы, а Всемирный конгресс украинцев признали «нежелательной организацией».

Министерство обратилось к международному сообществу с просьбой дать оценку нарушению прав украинцев, а России напомнило об обязательстве исполнять положения Международной конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Ранее решение суда осудил и Всемирный конгресс украинцев.