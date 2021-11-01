Опрос Центра Разумкова: Зеленский возглавил рейтинг политиков, за которых не проголосуют на выборах

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Треть украинцев ни при каких обстоятельствах не проголосует на следующих выборах за президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Центра Разумкова.

Против кандидатуры Зеленского в президенты выступили 31,9% опрошенных. 31,6% респондентов никогда бы не проголосовали за лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, 24,7% высказались против нардепа от ОПзЖ Виктора Медведчука, 24% — против Юрия Бойко (ОПзЖ), 15% — против лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 13,8% — против Юлии Тимошенко («Батьківщина»), 11% против Олега Тягнибока (ВО «Свобода») и 9,7% против лидера партии «Наши» Евгения Мураева.

Если бы выборы президента Украины проходили в следующее воскресенье, то за Зеленского проголосовали бы 18,7% опрошенных. За Порошенко — 12,7%, за Бойко — 6,2%, за экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова — 5,5%, за Тимошенко — 5%. У остальных кандидатов 4% поддержки и меньше.

При этом выбирая между Зеленским и Порошенко, респонденты выбрали действующего президента. Однако почти половина опрошенных (40,1%) считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей. 36,2% считают, что нынешняя власть хуже предыдущей, а 20,1% считают, что власть Зеленского лучше, чем предыдущая.