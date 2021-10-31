В Латвии мужчина взорвал авто, убегая от полиции. Его задержали за нарушение комендантского часа

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Flickr / Anemone Nemorosa

В Латвии мужчина взорвал свою машину, пытаясь скрыться от полиции, когда его остановили по подозрению в нарушении комендантского часа.

Полиция сообщает, что задержала мужчину, чтобы выяснить, почему он нарушает комендантский час, установленный из-за пандемии кронавируса.

Водитель сначала через окно дал стражам порядка документы, а затем неожиданно закрыл окно и взорвал газовый баллон, который был в авто. В результате происшествия госпитализировали одну сотрудницу полиции.

Взрыв отбросил правоохранителей от машины, а водитель успел скрыться и даже хотел угнать машину полицейских.

Правоохранители задержали злоумышленника, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Мотивы действий мужчины до сих пор выясняются. Он уже успел заявить, что сделал это из-за конфликтов о COVID и вакцинации.