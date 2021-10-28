Кабмин одобрил электронный аудит налогоплательщиков

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабинет министров на заседании в четверг, 28 октября, одобрил внедрение электронных проверок (электронный аудит) налогоплательщиков. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс и закон о финотчетности разработало Министерство финансов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Изменения обязывают налогоплательщиков подавать в органы налоговой службы экспортируемые из системы учета данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств. Также нужно будет подавать изменения в финсостоянии за отчетный год в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней, которые идут за последним днем ​​отчетного года.

Эти обязательства будут действовать для плательщиков НДС с 1 января 2027 года, а для крупных налогоплательщиков — с 1 января 2025 года.

В Минфине заявили, что электронный аудит повысит скорость и точность результатов проверок, уменьшит количество налоговых запросов к налогоплательщикам, количество судебных споров и налоговых нарушений, а также снизит влияние человеческого фактора.

Неподача, несвоевременная подача, предоставление не в полном объеме или с ошибками SAF-T предусматривает штрафы. Крупным налогоплательщикам будет грозить штраф в размере 100 минимальных заработных плат, остальным налогоплательщикам — 10 минимальных зарплат.