Боевики обстреляли Трехизбенку Луганской области. Снаряды повредили 5 домов (фото)

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Боевики «ЛНР» обстреляли поселок Трехизбенка Луганской области. Об этом в комментарии «Бабелю» сообщила Счастинская городская военно-гражданская администрация.

«Оккупационные войска выпустили около 20 снарядов из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии крупных калибров», — отмечает ВГА.

По населенному пункту Трехизбенка они выпустили около 20 снарядов, повредивших пять частных домов.

Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы. Жертв среди мирного населения нет.

Это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние месяцы.

Напомним, вечером 8 сентября боевики стреляли из населенного пункта Смелое в сторону жилых домов Трехизбенки Счастинской общины. Враг применил запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибров 120 и 122 мм. В сторону домов жителей Трехизбенки выпустили 30 снарядов, пять из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажки и частные дома.