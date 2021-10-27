Скорость в 6 км/ч и грузоподъемность в 40 кг. Армия Тайваня тестирует экзоскелеты

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Ministry Of National Defense R.O.C

Армия Тайваня начала тестировать экзоскелеты Army Iron Man для нижней части тела, которые позволят расширить возможности солдат.

Об этом сообщают Taiwan News и Army Recognition.

Экзоскелеты разработаны Национальным институтом науки и технологий в рамках четырехлетней программы стоимостью $5,67 млн. Пока для тестирвания 105 солдат получили первую версию экзоскелета.

Разработка массой 10 кг позволяет солдату двигаться со скоростью 6 км/ч, уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, а также позволяет нести груз до 40 кг. В будущем разработчики хотят добиться максимальной нагрузки в 100 кг (вторая версия будет в 2022 году).

Ministry Of National Defense R.O.C

Ministry Of National Defense R.O.C

По словам разработчиков, экзоскелеты помогут бойцам в перемещении тяжелой артиллерии, в боевых действиях, эвакуации раненых, переноске большого количества боеприпасов, а также могут использоваться в промышленных целях.