Скорость в 6 км/ч и грузоподъемность в 40 кг. Армия Тайваня тестирует экзоскелеты
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- Костя Андрейковец
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Ministry Of National Defense R.O.C
Армия Тайваня начала тестировать экзоскелеты Army Iron Man для нижней части тела, которые позволят расширить возможности солдат.
Об этом сообщают Taiwan News и Army Recognition.
Экзоскелеты разработаны Национальным институтом науки и технологий в рамках четырехлетней программы стоимостью $5,67 млн. Пока для тестирвания 105 солдат получили первую версию экзоскелета.
Разработка массой 10 кг позволяет солдату двигаться со скоростью 6 км/ч, уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, а также позволяет нести груз до 40 кг. В будущем разработчики хотят добиться максимальной нагрузки в 100 кг (вторая версия будет в 2022 году).
По словам разработчиков, экзоскелеты помогут бойцам в перемещении тяжелой артиллерии, в боевых действиях, эвакуации раненых, переноске большого количества боеприпасов, а также могут использоваться в промышленных целях.