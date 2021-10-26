Штаб ООС отрицает, что ВСУ вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка
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- София Телишевская
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Sasha Maksymenko / Flickr
В Штабе операции Объединенных сил опровергают информацию о том, что украинские военные взяли под контроль село Старомарьевка в «серой» зоне Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
«Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация неправдива», — отметили в пресс-службе.
Они назвали эту информацию «очередной попыткой незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения».
«Вместо этого именно на этом участке нерегулярные вооруженные формирования РФ на территории ОРДЛО, нарушая режим всеобъемлющего прекращения огня, открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — заявили в штабе.
Напомним, информацию о возвращении под контроль украинского правительства села Старомарьевка сначала начали распространять «военные корреспонденты» боевиков и сепаратистские СМИ, а затем источники «Бабеля» в Минобороны Украины подтвердили эту информацию.
Они отметили, что украинские военные зашли в село вечером 25 октября и закрепились там.