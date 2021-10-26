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Гуманитарная миссия «Пролиска»

Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное.

Эту информацию сначала начали распространять так называемые военные корреспонденты боевиков и сепаратистские СМИ. Источники «Бабеля» в Минобороны Украины подтвердили информацию.

Украинские военные зашли в село вечером 25 октября и закрепились там.

Село Старомарьевка расположено около села Гранитное, их разделяет река Кальмиус. До войны между ними был автомобильный мост, но его взорвали в 2014 году. Однако оба села соединяет пешеходный мостик. Жители Старомарьевки ходили в Гранитное в магазин и больницу. Дети посещали школу на подконтрольной Украине территории. Сама деревня в основном украиноязычная.

Скриншот

Скриншот

В 2020 году в селе проживали 150 человек, в том числе 7 детей. Восемь лет в Старомарьевке не было централизованного водоснабжения, магазина, аптеки, больницы. Село находилось в «серой» зоне.