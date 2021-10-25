Актриса Наталья Орейро получила гражданство России

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Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро получила гражданство России.

Об этом свидетельствует информация на портале правовой информации РФ.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, подписанному 25 октября, гражданство артистка получила вместе со своим сыном Мерлином, который родился в 2012 году в Аргентине.

Как пишут российские СМИ, впервые о получении гражданства России певица заговорила после приезда в Россию в 2020 году. Позже она посетила посольство России в Аргентине, где ей предложили подать документы на получение гражданства.

Орейро — известная уругвайская и аргентинская певица, актриса и модель. Она завоевала широкую популярность на постсоветском пространстве благодаря главным ролям в аргентинских сериалах «Богатые и знаменитые» и «Дикий ангел».