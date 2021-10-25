Конституционный суд отказался отстранять от руководства вузами лиц, которые подпадают под люстрацию

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Конституционный суд закрыл производство, которое предусматривало запрет на управление высшими образовательными учреждениями лицами, подпадающими под действие закона «Об очистке власти».

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря.

Представление от нардепов, в котором были обжалованы положения закона «О высшем образовании», поступило в суд еще в мае 2018 года. По словам Совгири, в течение трех лет Конституционный суд провел не менее 12 заседаний по этому делу.

«Через три года суд выяснил, что в конституционном представлении отсутствует надлежащее юридическое обоснование неконституционности оспариваемой нормы закона», — сообщила депутат, отметив, что именно такое основание для прекращения производства указано в постановлении суда от 21 октября.

Совгиря добавила, что какая-либо дополнительная мотивация по сути дела в постановлении отсутствует. Решение суда окончательное.