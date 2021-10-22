Американский актер Алек Болдуин во время съемок фильма застрелил оператора и ранил режиссера

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Flickr / Gage Skidmore

Американский киноактер Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера. Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна «Ржавчина».

Об этом сообщает BBC.

Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета холостыми патронами. Полиция пока расследует детали инцидента, обвинений никому не предъявлено.

«Как говорят следователи, похоже на то, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет. Детективы расследуют, как [использовалось огнестрельное оружие] и какой тип снаряда был выпущен», — цитирует агентство AFP полицию.

Представитель производства сказал, что несчастный случай произошел из-за пропусков зажигания винтовки с холостыми патронами.

Погибшая — оператор-постановщик 42-летняя Галина Хатчинс, ее госпитализировали, однако спасти не удалось. Пострадавший — режиссер фильма 48-летний Джоэл Соуза. Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за полярным кругом. Она изучала журналистику в Киеве и кинематографию в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее «новой звездой».

Съемки фильма пока остановлены. Болдуин является его сопродюсером и играет преступника, 13-летнего внука которого осудили за случайное убийство и приговорили к повешению. Тогда герой Болдуина отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы. Действие вестерна происходит в XIX веке.