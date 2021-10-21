Солист группы «Ляпис» во время концерта в Полтаве ударил зрителя, который вышел на сцену. Полиция открыла дело

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Wikipedia / Ivan Mezhui

Солист группы «Ляпис» Сергей Михалок во время концерта в Полтаве ударил одного из зрителей, который вышел на сцену. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом пишет пресс-служба местного управления Нацполиции.

«В полицию города Полтава 20 октября около 20:30 поступило сообщение от местных жителей, что во время концерта во дворце досуга «Листопад» произошел конфликт между артистом и зрителем», — говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно установили личность пострадавшего, но тот категорически отказался писать заявление на артиста. Однако полиция, изучив видео инцидента, возбудила дело по ч. 1 ст. 296 УКУ (хулиганство).

На видео с места происшествия видно, что зритель при неизвестных обстоятельствах появился на сцене и у него произошел словесный конфликт с Михалком. После этого артист ударил мужчину головой в лицо.