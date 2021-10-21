В Греции по запросу Литвы задержали ветерана АТО. Он осужден за военные преступления 1991 года

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Степанов Анатолий / УНИАН

В Греции при пересечении границы задержали гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича.

Об этом сообщила координатор в Медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова.

Радкевича задержали по запросу Литвы, где он заочно осужден по «делу 13 января», когда в 1991 году советская власть пыталась подавить в Литве законное правительство, провозгласившее независимость от СССР.

Правозащитница заявила, что 20 октября министр иностранных дел Литвы подтвердил выдачу европейского ордера на арест Радкевича и теперь просит Грецию выдать ветерана для отбывания наказания.

В марте 2019 года суд Вильнюса вынес приговоры 67 людям за военные преступления в январе 1991 года. Среди них оказался Радкевич, который в те времена служил в 107 мотострелковой дивизии ВС СССР водителем-механиком танка. 13 января он был возле Дома печати в Вильнюсе, за который тогда шли бои.

Решетилова отмечает, что Радкевич не знал о приговоре, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 году в качестве свидетеля украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи.

«Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны) фактически только за то, что он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии. Действия Радкевича не нанесли вреда какому-либо человеку, что четко видно из самого приговора», — добавила она.

Адвокаты оспаривают решение суда Греции о выдаче украинца Литве и готовы обращаться в Европейский суд по правам человека. Решетилова призвала министра иностранных дел Украины обратить внимание на этот кейс.

В комментарии «РБК-Украина» спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что консулы поддерживают с ветераном связь, а 25 октября планируют его посетить. К Радкевичу вылетает адвокат для рассмотрения апелляционной жалобы.

«По нашим оценкам, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев», — рассказал Николенко, добавив, что МИД настаивает на объективном рассмотрении дела.