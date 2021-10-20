ФИФА сообщила о планах проводить Чемпионаты мира по футболу раз в два года. Европейские федерации угрожают выйти из организации

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Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила государственным федерациям о планах проводить Чемпионаты мира по футболу раз в два года. Эту идею раскритиковали европейские федерации и объявили, что могут выйти из ФИФА.

Об этом пишет The Associated Press.

По данным источников, более 10 европейских федераций всерьез рассматривают возможность выйти из ФИФА, если там официально утвердят проведение Чемпионатов мира раз в два года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время неформального общения с руководителями европейских федераций во вторник подтвердил планы ввести ЧМ раз в два года. Но эту идею там не поддерживают.

Еще на прошлой неделе с публичной позицией выступили страны Северной Европы — Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия и Фарерские острова. Они раскритиковали эту идею и отметили, что будут рассматривать различные варианты реакции на возможное утверждение проведения ЧМ раз в два года.

Сам же Инфантино уверяет, что частое проведение Чемпионатов мира даст возможности большему количеству сборных разных стран квалифицироваться на турнир.

Но с этим категорически не согласны в УЕФА — Союзе европейских футбольных ассоциаций. УЕФА — наиболее влиятельная среди региональных федераций, а также самая богатая. Одна из причин, почему ФИФА хочет чаще проводить Чемпионат мира — это желание зарабатывать больше денег. УЕФА зарабатывает больше, чем ФИФА, за счет продаж трансляций и рекламы Лиги чемпионов — самого престижного клубного турнира Европы.

В УЕФА считают, что частое проведение Чемпионата мира нанесет ущерб качеству европейского футбола. Также эту идею раскритиковали и в Международном олимпийском комитете.

Пока ФИФА не определила дату утверждения решения, но его могут принять уже в декабре во время встречи всех 211 футбольных федераций в мире.