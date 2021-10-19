В Германии обанкротился аэропорт «Франкфурт-Хан». Туда летает лоукост Ryanair из Украины

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Немецкий аэропорт «Франкфурт-Хан» в городе Хунсрюк подал заявление о банкротстве. Туда выполняет рейсы лоукост Ryanair из Украины.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Руководитель операций аэропорта Кристоф Гетцманн отметил, что заявление о банкротстве подали в районный суд Бад-Кройцнахе. Владельцем аэропорта является китайская компания HNA. Ей принадлежит 82,5% акций аэропорта. Другая часть принадлежит земле Гессен.

Причиной банкротства стало падение пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса. Туда часто летал ирландский лоукостер Ryanair, в том числе и из Украины. Теперь компания переносит рейсы в другие аэропорты.