Венецианская комиссия рекомендовала изменить проект закона о переходном периоде на Донбассе и в Крыму

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Венецианская комиссия в своем заключении по законопроекту «Об основах государственной политики переходного периода» на Донбассе и Крыму предлагает внести ряд изменений в документ.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на текст заключения, который есть в распоряжении редакции.

Комиссия отмечает, что проект закона предлагает создать только общую правовую рамку для различных мероприятий переходного периода во время процесса реинтеграции территорий. Документ общий и размытый — выполнение закона будет зависеть от имплементируемых законов и актов. Также комиссия считает, что отмена ряда нормативно-правовых актов, как это предусмотрено действующим проектом закона, создала бы в стране правовой вакуум.

«Венецианка» полагает, что проект закона в значительной мере основан на принципах международного права, но такие значения как «переходный период» в нем имеют более узкое понятие, чем в международном праве. Комиссия отметила, что Украина не может изменить базовые положения международного права по вопросам вооруженных конфликтов.

«Такие положения должны быть либо убраны из проекта, либо должно быть четко указано, что они отражают только украинское прочтение международного права», — сказано в заключении.

Рекомендации

Комиссия предлагает привести в соответствие с международным правом положения об ответственности за уголовные преступления во время оккупации и пересмотреть дифференцированное отношение к разным категориям преступников. Закон должен касаться всех преступлений во время оккупации, а не только тех, которые совершены определенными субъектами конфликта.

Также предлагается сузить и уточнить положение о люстрации в соответствии с международными стандартами.

Предлагается четко сформулировать положения конвалидации документов, выданных оккупантами, и пересмотреть ограничительный подход в признании сертификатов, степеней и званий, выданных на оккупированных территориях.

Кроме этого, комиссия рекомендует отразить в законопроекте особый конституционный статус Автономной республики Крым и Севастополя.