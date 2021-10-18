Facebook для создания метавселенной наймет на работу в ЕС 10 тысяч специалистов
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- Костя Андрейковец
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Американская компания Facebook Inc. в течении пяти лет планирует нанять на работу в Евросоюзе 10 тысяч специалистов для построения метавселенной (онлайн-мира).
Об этом сообщают Reuters и CNBC со ссылкой на заявление компании.
Концепцию метавселенной активно продвигает основатель Facebook Марк Цукерберг. В прошлом месяце компания выделила $50 миллионов на создание онлайн-мира, в котором люди смогут общаться в виртуальном пространстве. Facebook видит в Европе большой потенциал технологической индустрии.
Пока известно, что Facebook ищет инженеров в Германии, Франции, Испании, Нидерландах, Италии, Ирландии и Польше.
Ранее Facebook начала тестировать приложение для удаленной работы в виртуальной реальности с помощью гарнитуры Oculus Quest 2. В нем можно проводить встречи в виде аватаров.
- Метавселенная — это единая виртуальная система, которая включает в себя ряд приложений и платформ. В ней можно коммуницировать, играть, работать, вести бизнес, учится и так далее.
- Свои метавселенные также планируют создавать Microsoft и Epic Games. Последние за основу берут онлайн-игру Fortnite. При этом Epic Games участвует в проекте Facebook.