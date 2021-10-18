Facebook для создания метавселенной наймет на работу в ЕС 10 тысяч специалистов

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Американская компания Facebook Inc. в течении пяти лет планирует нанять на работу в Евросоюзе 10 тысяч специалистов для построения метавселенной (онлайн-мира).

Об этом сообщают Reuters и CNBC со ссылкой на заявление компании.

Концепцию метавселенной активно продвигает основатель Facebook Марк Цукерберг. В прошлом месяце компания выделила $50 миллионов на создание онлайн-мира, в котором люди смогут общаться в виртуальном пространстве. Facebook видит в Европе большой потенциал технологической индустрии.

Пока известно, что Facebook ищет инженеров в Германии, Франции, Испании, Нидерландах, Италии, Ирландии и Польше.

Ранее Facebook начала тестировать приложение для удаленной работы в виртуальной реальности с помощью гарнитуры Oculus Quest 2. В нем можно проводить встречи в виде аватаров.