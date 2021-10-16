Полиция Лондона признала терактом убийство депутата парламента

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Zoe Norfolk / Getty Images

В Великобритании полиция признала террористическим актом убийство депутата парламента Дэвида Емесса во время встречи с гражданами в церкви города Ли-он-Си.

Об этом говорится в заявлении городской полиции Лондона от субботы, 16 октября.

Предварительное расследование показало потенциальную мотивацию — она связана с исламистским экстремизмом. Подозреваемый в убийстве — 25-летний парень, следствие продолжается. Сейчас офицеры проводят обыски по двум адресам в Лондоне.

В субботу премьер-министр Борис Джонсон и лидер оппозиционной лейбористской партии сэр Кир Стармер возложили цветы к месту убийства Эмесса. Министр внутренних дел Прити Пател дала распоряжение полиции немедленно проверить безопасность депутатов. Она, однако, отвергла предложение прекратить очные встречи законодателей с избирателями.

Отметим, что 15 октября в городе Ли-он-Си Дэвид Эмесс проводил встречу с гражданами в церкви. Там на него напал и несколько раз ранил ножом 25-летний парень. Депутата пытались спасти на месте, однако безуспешно. Ему было 69 лет, осталась жена и пятеро детей.