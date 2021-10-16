Житомир, Запорожье и Белая Церковь: в ГБР расследуют новые факты превышения полномочий полицейскими

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Государственном бюро расследований расследуют новые факты превышения полномочий полицейскими, в частности в Житомире, Запорожье и Белой Церкви.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в Житомире правоохранители избили 41-летнего мужчину в отделении полиции. Его доставили для выяснения деталей возможного мелкого хулиганства.

Между полицейским и мужчиной возник конфликт, после чего правоохранитель избил его резиновой дубинкой. В результате мужчина получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В Запорожье патрульные полицейские издевались над мужчиной, которого остановили безосновательно. Они заставили его раздеться, но не нашли никаких запрещенных веществ. Однако правоохранители продолжили издевательства: выкручивали уши и пальцы, били по голове и ногам.

Также сотрудники ГБР сообщили о подозрении полицейскому в Белой Церкви. Патрульные в городе остановили автомобиль, который проехал на красный свет светофора. При оформлении протокола водитель ударил рукой по заднему окну полицейского автомобиля.

«После этого правоохранители выбежали из служебного авто, сбили мужчину с ног и скрутили. Инспектор начал бить его руками и ногами по голове и туловищу, затем полицейские надели наручники. На просьбу мужчины не бить его и прощения полицейский не реагировал и продолжал избиение», — пишут в ГБР.

Все эти случаи квалифицируются как превышение полицейскими полномочий. Им грозит до 8 лет лишения свободы.