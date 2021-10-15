Французский музыкант Stromae выпустил первую за три года песню. Клип на нее сняли в Киеве

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Flickr / Pablo Luna Chao

Французский музыкант Stromae впервые с 2018 года выпустил новый трек, клип на который сняли в Киеве.

Видео опубликовали на официальном канале артиста.

Stromae с 2015 до 2018 года не выпускал новых песен. Затем обнародовал трек для новой коллекции своего собственного бренда Mosaert и снова исчез из музыкального поля. Именно увлечение модой считают причиной прекращения музыкальной карьеры Stromae.

Клип для исполнителя снимала украинская продакшн-компания shelter.film. Основная идея видео — показать ежедневный труд людей, которые, несмотря на все трудности, получают от него удовольствие.

«Мы хотели рассказать истории обычных людей, которые ежедневно много работают, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Несмотря на сложности, эти люди получают от своей работы удовольствие и наслаждаются жизнью. В клипе мы показали людей из разных сфер и частей света: операторы колл-центра где-то в Африке, работники ресторана на Ближнем Востоке, рыболов из Восточной Европы», — рассказала продюсер Даша Дерягина.

Самую масштабную сцену клипа снимали на буксире 6 часов. Для нее использовали 100 кг живой рыбы, которую затем выпустили в воду.