В Москве сорвали показ фильма о Голодоморе. Полиция у организаторов изъяла пожарную сигнализацию

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ЦДКФФА України імені Гордія Пшеничного / Wikimedia

В Москве в офисе правозащитного центра «Мемориал», который в РФ признан «иностранным агентом», сорвали показ фильма о Голодоморе «Гарет Джонс» (в украинском прокате — «Цена правды»).

Об этом сообщает «Медуза».

Вечером 14 октября в офис «Мемориала» примерно через 10 минут после начала фильма ворвались несколько десятков людей в масках и приказали всем лечь на пол. Они поднялись на сцену и стали называть зрителей «фашистами».

Кто-то из правозащитников успел вызвать полицию, которая по прибытию на место задержала несколько человек.

При этом полиция устроила «осмотр» и не выпускала людей до двух часов ночи 15 октября. Полиция вызвала на место аварийную службу и изъяла элементы системы пожарной сигнализации. Полиция приняла сигнализацию за видеорегистраторы.

Правозащитников и собравшихся заставили заполнить анкеты с личными данными и дать объяснения.