Экс-президент США Клинтон госпитализирован с инфекцией

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Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали с инфекцией, не связанной с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Клинтона госпитализировали после того, как он почувствовал усталость. Его доставили в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. По данным журналистов, у него диагностировали сепсис из-за воспаления мочевыводящих путей.

Врачи утверждают, что Клинтон поправится и уже находится «в хорошем настроении».