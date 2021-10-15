Экс-президент США Клинтон госпитализирован с инфекцией
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали с инфекцией, не связанной с коронавирусом.
Об этом сообщает Reuters.
Клинтона госпитализировали после того, как он почувствовал усталость. Его доставили в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. По данным журналистов, у него диагностировали сепсис из-за воспаления мочевыводящих путей.
Врачи утверждают, что Клинтон поправится и уже находится «в хорошем настроении».