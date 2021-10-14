В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Rico Löb / Pixabay
В юго-западной Польше микроавтобус с украинскими гражданами попал в аварию.
Об этом сообщает издание NTO.pl.
ДТП произошло в 6:15 на автостраде А4 в направлении Вроцлава. Микроавтобус, в котором ехали восемь граждан Украины, столкнулся с грузовиком с прицепом, который двигался впереди.
«Восемь человек путешествовали на автобусе. Они граждане Украины. Пятеро из них были доставлены в больницу», — сообщила пресс-секретарь штаба муниципальной полиции Агнешка Нерыхла. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
- В конце сентября в центре Польши вблизи населенного пункта Жгув, недалеко Лодзи, в ДТП погибли трое граждан Украины, еще одна 25-летняя украинка попала в больницу.
- Перед этим в Польше группа украинцев попала в дорожно-транспортное происшествие.