В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП

Новости

Rico Löb / Pixabay

В юго-западной Польше микроавтобус с украинскими гражданами попал в аварию.

Об этом сообщает издание NTO.pl.

ДТП произошло в 6:15 на автостраде А4 в направлении Вроцлава. Микроавтобус, в котором ехали восемь граждан Украины, столкнулся с грузовиком с прицепом, который двигался впереди.

«Восемь человек путешествовали на автобусе. Они граждане Украины. Пятеро из них были доставлены в больницу», — сообщила пресс-секретарь штаба муниципальной полиции Агнешка Нерыхла. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.