День защитников и защитниц Украины: центра Киева перекроют и могут изменить маршруты общественного транспорта

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В Киеве в четверг, 14 октября, ко Дню защитников и защитниц Украины проведут пеший ход. В связи с этим будут перекрыты улицы и изменены маршруты общественного транспорта.

Как сообщили в МВД Украины, с 13:30 до 18:30 будет перекрыто движение автотранспорта на:

улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);

улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);

улице Михайловской;

улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);

улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни);

участках прилегающих улиц.

Кроме этого, с 13:00 до завершения мероприятий возможно временное ограничение движения троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов №№ 24, 114, 118.

В частности, в случае запрета движения транспорта, троллейбусы будут курсировать по маршруту:

до бульвара Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Пирогова — б-р Тараса Шевченко, дальше по своим маршрутам.

В то же время автобусы №№ 24, 114 будут следовать по маршрутам до ул. Крещатик, далее: ул. Михайловская — ул. Большая Житомирская — ул. Владимирская — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Пирогова — б-р Тараса Шевченко — ул. Симона Петлюры — железнодорожный вокзал «Центральный» — ул. Симона Петлюры — б-р. Тараса Шевченко — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Владимирская, после этого по своим маршрутам.

А автобус № 118 изменит свой маршрут от улицы Бассейной: ул. Эспланадная — ул. Саксаганского (в обратном направлении — ул. Жилянская — ул. Шота Руставели) — просп. Победы, далее по действующему маршруту.