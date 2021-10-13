В Украине разработают профстандарты на новые профессии. Кабмин упростил процедуру

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Кабмин Украины утвердил новый порядок разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов на новые профессии, которые отсутствуют в классификаторе.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Глава Нацагентства квалификаций (НАК) Юрий Баланюк заявил, что устарелость классификатора профессий тормозила разработку профстандартов на новые профессии, поскольку сначала нужно было внести профессию в классификатор, а это занимало много времени. Теперь эту преграду устранили.

«По новым правилам, НАК — субъект проверки профессиональных стандартов. И мы это будем делать быстро, качественно и эффективно. Процедуру пересмотра профессионального стандарта тоже усовершенствовали. Если профстандарт устарел, то его можно пересмотреть», — отметил Баланюк.

НАК будет вести реестр заявок на разработку стандартов, и разработчикам не придется больше бегать по ведомствам и проверять наличие или отсутствие заявки на разработку профстандарта.

Баланюк добавил, что по новым правилам у Министерства экономики будет один месяц на утверждение профстандарта.