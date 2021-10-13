Депутат Верещук заявила о готовности стать министром обороны. Ее кандидатуру обсуждала фракция
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- Костя Андрейковец
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Струмковський Владимир / УНИАН
Нардеп от «Слуги народа», глава оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила, что готова стать министром обороны и ее кандидатуру обсуждали во фракции.
Об этом она рассказала в эфире «24 канала».
«У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей — военный [...]. Я хорошо знаю, куда иду. Я прекрасно понимаю, какой риск для меня лично это составляет — и репутационный, и политический, и для моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать», — сказала Верещук.
По ее словам, с президентом Владимиром Зеленским о назначении она пока не общалась, но надеется, что нардепы поддержат ее кандидатуру, если это одобрит президент, как верховный главнокомандующий.
- В июле после увольнения главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака пошли слухи о будущем увольнении министра обороны Андрея Тарана.
- В сентябре глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал осенью замену трех-четырех министров. Кадровые вопросы должны были обсуждать на съезде фракции в Трускавце, но отложили их до заседания 18 октября.