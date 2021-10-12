Отбор на ЧМ-2022: Украина сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

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Srdjan Stevanovic / Getty Images

Во вторник, 12 октября, Украина сыграла вничью в матче отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года в Катаре в группе D.

Игра с Боснией и Герцеговиной на стадионе «Арена Львов» завершилась со счетом 1:1. Первым мяч на 15-ой минуте матча забил украинец Андрей Ярмоленко, однако на 77-ой минуте Анель Ахмедходжич сравнял счет.

Свой последний, восьмой матч на групповом этапе Украина проведет 16 ноября. Соперником команды Александра Петракова будет опять же сборная Боснии и Герцеговины.

После семи туров Украина занимает второе место в группе D. Прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре получают победители групп. Десять команд, занявших вторые места, попадут в плей-офф вместе с двумя лучшими победителями другого турнира УЕФА — Лиги наций.

Участников плей-офф разделят на три отдельных пути, в каждом из которых будут сыграны два одноматчевых полуфинала и один одноматчевый финал. Три победителя этого мини-турнира квалифицируются на ЧМ-2022 в Катаре.

Полуфиналы пройдут 24 — 25 марта 2022 года, а финалы — 28 и 29 числа того же месяца.