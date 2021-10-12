«Парады» пленных и разрушения мостов. Украина передала в Гаагу два сообщения о военных преступлениях на Донбассе

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Sasha Maksymenko / Flickr

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала два новых сообщения в Международный уголовный суд. Они касаются «парадов военнопленных» на оккупированном Донбассе и разрушения мостов оккупантами в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.

Одно из представлений готовили прокуроры «департамента войны» Офиса генпрокурора, второе — Донецкая и Луганская областные прокуратуры совместно с Global Rights Compliance LLP и Луганским областным правозащитным центром «Альтернатива».

По словам Венедиктовой, внимание Офиса прокурора Международного уголовного суда акцентировали на трех резонансных инцидентах:

так называемый «парад пленных» 24 августа 2014 года, участниками которого стали 53 задержанных военнослужащих;

захват в плен 101 военнослужащего батальона специального назначения Национальной гвардии «Донбасс»;

так называемый «парад/марш пленных» 22 января 2015 года, участниками которого стали 20 задержанных военнослужащих.

«Наших бойцов публично водили по оккупированному Донецку под камеры российских СМИ. В отношении них применялось физическое насилие с целью публичного наказания пленных и изображения для прессы их беспомощного состояния. Военнопленным постоянно угрожали убийством, а присутствие вооруженных участников незаконных вооруженных формирований на «парадах» еще больше убеждало их, что угрозы реализуют», — заявила Венедиктова.

Прокуроры считают, что эти факты должны предварительно квалифицироваться как военное преступление согласно статье 8 Римского статута Международного уголовного суда, а именно: посягательство на человеческое достоинство, в части оскорбительного и унизительного обращения.

Другое сообщение касается обстрелов и разрушения мостов в Донецкой и Луганской областях. Это данные о 43 инцидентах в период с мая 2014 года по январь 2019. «Эти факты могут быть квалифицированы Офисом Прокурора Международного уголовного суда как военные преступления по статье 8 Римского статута, а именно: умышленные нападения на гражданские объекты во время международного вооруженного конфликта, или уничтожение имущества противника в международном вооруженном конфликте», — отметила генпрокурор.

В обоих представлениях утверждается, что Международный уголовный суд имеет юрисдикцию для начала расследования указанных фактов.