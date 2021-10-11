В Боснии муж построил жене вращающийся дом. Она просила разнообразить виды из окна

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В боснийском городе Србац 72-летний Воин Кусич построил дом, который вращается. Мужчина сделал это для жены, которая хочет наслаждаться разнообразным видом из окна и знать, когда к ним приходят гости.

Об этом сообщает Associated Press.

Вращающийся дом — уже второе жилье для семьи Кусича. Первый он построил сразу после свадьбы. Тогда жена хотела, чтобы окна их спальни выходили на солнечную сторону. Через некоторое время она начала жаловаться, что не видит людей, которые заходят через передний двор, поэтому мужчине пришлось все перемоделировать.

«Я сломал стену между двумя нашими спальнями, чтобы превратить их в гостиную, и переместил все электроприборы. Это была сложная задача, но я сделал то, чего она хотела», — сказал он.

Шесть лет назад один из сыновей Кусича женился. Поэтому родители разрешили ему жить на верхнем этаже семейного дома, а сами переехали на нижний. После этого Кусич решил построить новый дом, потому что предвидел, что жена снова захочет переместить их спальню на первом этаже.

Новый дом Кусич построил самостоятельно за 6 лет. Он использовал электрические моторы и колеса старого военного транспорта. Дом вращается на 7-метровой оси.

Кусич пошутил, что «жена, когда заметит нежелательных гостей, идущих в нашем направлении, может крутнуть дом и заставить их уйти».